中新社上海5月21日電 （馬化宇）2017射箭世界杯上海站21日迎來最後一天的獎牌爭奪。在女子反曲弓團體比賽中，中國隊戰勝馬來西亞摘得銅牌，俄羅斯隊獲得該項目的金牌。

在半決賽負於俄羅斯隊之後，中國女隊將在反曲弓銅牌戰中迎來強敵馬來西亞隊，這也是中國隊在本次比賽中，唯一有希望爭奪獎牌的項目。

根據賽制規則，團體比賽由每支隊伍派出3名選手參加，每局雙方6名選手各發射兩支箭，共計12支，按照總環數高低判定該局勝負，獲勝方得2分，平局雙方各得1分，負者不得分。

當天的女子團體比賽中，中國隊派出齊玉紅、蘭璐和崔圓圓3名選手參賽。其中，齊玉紅曾代表國家隊參加過去年的里約奧運會。

開局中國隊手感頗佳，3名選手打出了56環，而馬來西亞的選手們則發揮失常，僅打出47環。中國隊率先拿到第一局，總比分2：0領先。

第二局比賽，馬來西亞隊依然沒能找到手感，僅打出49環，中國隊打出55環，將總比分擴大為4：0。

在決定勝負的第三局中，中國隊沒有給對手翻盤的機會，打出了58環的高分戰勝馬來西亞，並以總比分6：0摘得女子反曲弓團體銅牌。

決賽在俄羅斯隊與美國隊之間展開。最終，俄羅斯隊以6：2戰勝美國隊，獲得金牌。

與女團比賽的波瀾不驚相比，反曲弓男團比賽充滿了變數。個人實力超群的韓國隊在決賽中與哈薩克隊一度交替領先。最終，哈薩克隊通過加賽險勝韓國奪得金牌。日本隊收穫銅牌。（完）