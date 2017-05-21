中新網南京5月21日電 （記者 崔佳明）21日上午，2017年全民健身萬里行揚州站主題活動在揚州馬拉松廣場拉開序幕，伴隨著清脆的槍響，北京奧運會男子佩劍冠軍仲滿帶領5000餘名市民一同衝出了起跑線，開始了5公里的歡樂里程。

主題為「健康中國，喜迎省運，活力揚州」的2017年全民健身萬里行揚州站活動由國家體育總局人力資源開發中心、國家體育總局職業技能鑒定指導中心主辦，廣陵區政府、揚州市體育局承辦。據主辦方介紹，2009年至今，全民健身萬里行已走過近百個城市，上千個社區，帶領數位奧運冠軍深入廣大社區、學校，推廣科學健身理念，推進優秀運動員全民健身志願服務落地，現已成為國家體育總局主辦的大眾健身跑步品牌活動。圖為21日，2017年全民健身萬里行揚州站鳴槍開跑，民眾享受快樂、收穫健康。 崔佳明 攝

優秀運動員有著廣泛的社會影響力和號召力，對全民健身志願服務活動具有良好的榜樣作用和示範效應。當日活動現場，仲滿向眾多跑友傳授簡單易行的健身方法，分享科學運動的健康理念。

揚州市委常委、宣傳部長姜龍在起跑儀式上表示，此次全民健身萬里行活動，積極倡導健康的生活方式和理念，旨在讓城鄉群眾動起來、樂起來，營造崇尚健身的社會氛圍，有利於促進、形成、培養民眾健康的生活方式，是對全民健身和全民健康的促進；同時這些活動的開展，又能讓城市每個角落充滿運動活力，讓揚州逐步成為「運動活力之城」。（完）