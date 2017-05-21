▲FTISLAND Minhwan & Seunghyun 媒體記者會 。（圖／記者林柏年攝，2017.5.21）

韓國樂團FTIsland成員崔敏煥、宋承炫21日訪台，他們首次離團到海外辦見面會，對於其他成員不在身邊加持，宋承炫表示，一直以來都是五人一起活動，現在只有崔敏煥陪在身旁，雖然空虛，但卻有說不出來的輕鬆。

問及兩人與五人的不同處，身為鼓手的崔敏煥表示，自己很愛唱歌，透過三部音樂劇的經驗，實力已增加不少，這次見面會不再是一直坐在後方，將展現驚人的歌藝，讓粉絲知道自己這方面很有魅力。

▲FTISLAND Minhwan & Seunghyun 媒體記者會 。（圖／記者林柏年攝，2017.5.21）

聊到感情部分，崔敏煥說自己屬勇敢表白型，碰上心儀對象會想辦法聯絡上，但說完卻笑失敗不少次；但宋承炫較不一樣，雖然碰到喜歡對象也會勇於表白，但愛情來得快去得也快，「比如我走在路上看到喜歡類型，瞬間會覺得『她好漂亮』，但過一會兒就忘記了。」說完還自爆最愛「長腿」女孩，羞說：「男生本來就喜歡漂亮女生！」

FTIsland將出道10周年，宋承炫說過去這段日子，五位的感情有增無減，對這份情誼能一直持續感到欣慰，尤其是一起坐下談心、喝酒時，那氣氛真的很棒。問到這十年的進步與缺點，崔敏煥透露自己很慢熟，「要跟一個人相處很好不容易」，不過經過跟宋承炫大吵後，兩人至今感情越來越好；但宋承炫表示，說崔敏煥因為是鼓手，過去表演都是坐在後方，經過不少音樂劇的演出增加經驗後，現在站在台前的他，變得比較有自信。

▲FTISLAND Minhwan & Seunghyun 媒體記者會 。（圖／記者林柏年攝，2017.5.21）

▲FTISLAND Minhwan & Seunghyun 媒體記者會 。（圖／記者林柏年攝，2017.5.21）

▲FTISLAND Minhwan & Seunghyun 媒體記者會 。（圖／記者林柏年攝，2017.5.21）