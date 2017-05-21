【大成報記者何秀菁／南投報導】南投縣定古蹟竹山鎮連興宮近年來因地震損傷，南投縣府爭取中央文化部補助及縣府經費，加上業主出資配合，5月21日上午正式舉行修復工程開工儀式，縣長林明溱到場虔誠祝禱，祈求工程順利。連興宮創建於清乾隆年間，是南投縣歷史最悠久的媽祖廟，廟內神像、古匾、古物等都極為珍貴，在民國89年正式公告為縣定古蹟，921後因地震續有損傷，經縣府文化局邀請學者專家實地勘查後，委託專家完成規劃設計，主要針對三川殿木構件位移及各殿木構件損壞進行修復。林縣長與文化局長林榮森抵達連興宮後就先進入廟內，率廟方執事人員及工程承包廠商虔誠焚香祝禱，祈求工程順利。林縣長很感謝議長何勝豐及議員對本項工程的支持與關心，並表示未來將進一步結合瑞龍瀑布，推動竹山地區觀觀發展。縣議員蔡宜助、許素霞、竹山鎮長黃丹怡，以及連興宮管理委員會主委許民衡等，也都對修復工程相當期待，希望修復完成後讓連興宮煥然一新，帶動地方發展。本項工程總預算1,226萬1千元，其中文化部補助75%經費，工期450個日曆天，由大朋營造有限公司施工。