南投縣定古蹟竹山鎮連興宮修復開工 林縣長焚香祝禱工程順利大成報 (2017-05-21 17:25)
連興宮創建於清乾隆年間，是南投縣歷史最悠久的媽祖廟，廟內神像、古匾、古物等都極為珍貴，在民國89年正式公告為縣定古蹟，921後因地震續有損傷，經縣府文化局邀請學者專家實地勘查後，委託專家完成規劃設計，主要針對三川殿木構件位移及各殿木構件損壞進行修復。
林縣長與文化局長林榮森抵達連興宮後就先進入廟內，率廟方執事人員及工程承包廠商虔誠焚香祝禱，祈求工程順利。林縣長很感謝議長何勝豐及議員對本項工程的支持與關心，並表示未來將進一步結合瑞龍瀑布，推動竹山地區觀觀發展。
縣議員蔡宜助、許素霞、竹山鎮長黃丹怡，以及連興宮管理委員會主委許民衡等，也都對修復工程相當期待，希望修復完成後讓連興宮煥然一新，帶動地方發展。
本項工程總預算1,226萬1千元，其中文化部補助75%經費，工期450個日曆天，由大朋營造有限公司施工。
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