5月21日，中國橋牌協會2017年「協鑫杯」橋牌大師系列邀請賽暨第十三屆全運會橋牌選拔賽分賽場在北京舉辦，共有120多名橋牌愛好者參加。

協鑫杯大師系列賽由中國橋牌協會、協鑫集團有限公司共同主辦，中天和創投資有限公司協辦。系列賽共進行十站，自3月份開始，每月一站。值得一提的是系列賽4、5月份的比賽分別是第十三屆全運會橋牌選拔賽第2、3場的分賽場，4月份協鑫杯賽場還產生了4對進入全國前一百名的選手。

2017年橋牌項目成為了第十三屆全國橋牌運動會的群眾項目，極大地促進了橋牌在全國的普及和推廣。為更好地踐行全民健身，促進全民參與，中國橋牌協會將全運會選拔賽與傳統普及類賽事全國通訊賽相結合，3、4、5月每月一次，全國各地橋牌愛好者均可參加，並在全國統一計算成績，通過計算三次比賽成績確定參加7月在天津舉辦的全運會橋牌比賽資格。5月份選拔賽共有全國30個省區市318條賽線（場），參與人數近萬人，3、4、5月三場選拔賽參賽人次近3萬。

當日舉辦的協鑫杯分賽場分4條線，每輪4副，共打8輪，經過3個多小時的激烈比拼，四個組的南北、東西冠軍分別為孫曉青/黃勇、王揚/宮武衛、鮑紅/張曉明、牛偉宏/肖宏宇、劉曉江/姚志清、郝志宏/丁焰章、鄧楠/朱小音、周自盛/劉鐵鋼。

賽后，中國橋牌協會顧問華建敏、中國橋牌協會主席項懷誠、協鑫集團有限公司副總裁趙鐵岩共同為獲獎選手頒獎。