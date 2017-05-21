（中央社記者鄭景雯台北21日電）2017金點新秀設計獎今天公布得獎名單，東海大學工業設計系學生設計的「竹肢足」一舉獲得年度最佳產品設計、工藝設計獎2大獎，使用竹材做義肢不僅降低成本，也關懷弱勢。



年度時尚設計獎為台南應用科技大學服飾設計管理系「歸靈」，年度包裝設計獎為台灣藝術大學視覺傳達設計系「BAM」，年度視覺傳達設計為輔仁大學應用美術系「臺灣霓好」，年度空間設計獎為樹德科技大學室內設計系「隱市聚－歷史建築改造再生」。



金點新秀設計獎首次出現雙冠王，「竹肢足」團隊當初針對柬埔寨地區，因為戰爭遺留下來的地雷，當地的青少年誤觸造成傷殘，東海大學工業設計系學生王于齊、黃羽蔓使用柬埔寨當地盛產的竹材，設計成低成本的義肢，包覆殘肢的承筒運用熱塑塑膠的材質，使用者自行加熱軟化包覆成合適的形狀。



評審認為，這件作品水準高，致勝觀點在於作品給人溫暖的感覺，使用材質輕、價格低廉，又是柬埔寨當地的就地資源，看到台灣設計師如此關懷弱勢，值得鼓勵。



另一項雖然沒獲獎，但創意十足的東海工業設計系「瓶困小島」，創作源起是台灣所有離島的垃圾要運到本島焚燒，學生彭新閔、張硯珩設計一款機台，將離島使用過的寶特瓶壓成塑膠明信片、寄回本島，一方面是讓收到信的人了解這背後故事，同時也把垃圾寄回台灣。1060521