全運會女排預賽於5月18-25日在上海和浙江嘉善兩個賽區進行。中國女排總教練郎平和執行主教練安家傑分別在兩個賽區觀看了部分比賽。日期:5月21日，本屆全運女排預賽進入休賽日，郎平和安家傑一起探望了前不久當上父親的前中國男排名將湯淼。

今年2月，前中國男排名將湯淼喜得千金，而中國女排名將周蘇紅成為孩子的乾媽。當時，還在美國接受治療的郎平得知喜訊后便發來一個紅包。如今，郎平藉著觀看全運會女排預賽的間歇於安家傑來到湯淼家，看望了這幸福的一家人。

郎平更新微博表示：「今天是全運會比賽的休息日，我和安導去看望湯淼。當了父親的湯淼很開心呢！恭喜與祝福他！ 」

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