日期:5月28日15點30分，2017中甲聯賽即將展開第11輪的爭奪，坐鎮「魔鬼主場」的北京人和隊迎來石家莊永昌隊的挑戰，兩支球隊此番相遇，必定擦出不少火花。

本賽季北京人和隊表現驚艷，前八輪聯賽他們取得了5勝3平積18分的成績，位居積分榜的第二位。而在主場方面，球隊的戰績更是不俗，4勝2平積14分，僅次於浙江毅騰隊。近三輪聯賽主場豪取三連勝。毫無疑問，以現在的表現來看，北京人和隊絕對是本賽季沖超的最大熱門之一。

北京人和隊蟄伏中甲的這幾年裡，主場戰績一直不俗，因此他們也有魔鬼主場的稱號。人員方面，北京人和隊本賽季在進攻端是多點開花，這些表現確保了球隊順利拿分，北京人和隊的「恐怖程度」可見一斑。

反觀客場作戰的石家莊永昌隊，從中超降下來后，球隊由於人員流失較為嚴重，所以目前的戰績並不樂觀，9輪聯賽過後，僅僅取得了3勝4平2負的戰績，積13分位居第10位。相比第一軍團的衝擊力，石家莊永昌隊的壓力很大。不過，球隊也有利好一面，隨著賽季的深入，球隊的狀態逐漸進入佳境，近兩輪聯賽球隊取得了1勝2平的成績，相較於最初的三輪不勝，目前的永昌隊正在反彈。此番客場迎戰北京人和隊，球隊也是不容有失，要力爭拿分避免早早掉隊。

雙方此前在中超聯賽時有過兩次交鋒，北京人和隊（前身貴州人和）取得了1勝1平的成績，所以在歷史交鋒方面，北京人和隊佔據優勢地位。此番兩隊交鋒，北京人和隊肯定是希望延續主場的魔鬼戰績，為自己沖超不斷增添砝碼，而石家莊永昌隊則希望趁勢搶分，所以這註定是一場狹路相逢勇者勝的焦點大戰。目前本場比賽的門票已經開啟銷售，球迷可前往體育之窗服務平台（irenafwpt）購票。

比賽對陣：北京人和VS石家莊永昌

比賽時間：2017年5月28日 15：30 星期日

比賽場館：北京丰台體育中心體育場

開票時間：2017年5月19日 12：00 星期五

票 價：50元

購票渠道：

1、官方票務平台：體育之窗，微信公眾號 （irenafwpt）

2、永樂票務（www.228.com.cn），電話：4006-228-228

3、現場官方售票渠道：

北門： 比賽日當日12：00至16：00將於丰台體育中心北門向西20米（近豐體早市）設置官方售票處。

南門： 購票請聯繫南門組委會工作人員（檢驗票入口處）

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