日期:5月21日，英超官方宣布，切爾西中場恩戈洛-坎特當選聯賽最佳球員，這也是坎特本賽季拿到的第三個個人最佳。

此前，幫助切爾西重奪聯賽冠軍的坎特已經奪得了球員工會（PFA）、記者工會（FWA）兩項賽季最佳球員獎項，如今他又將官方獎項攬入囊中，實現最佳帽子戲法。

坎特去年夏天幫助萊斯特奪冠后，以3200萬英鎊加盟切爾西，本賽季聯賽出場34次，成為中場不可或缺的屏障，也使得孔蒂的343陣型大獲成功，最終提前兩輪奪冠。

（斯文已逝）