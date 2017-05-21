切爾西真大腿榮膺英超官方最佳 個人獎項戴帽北京新浪網 (2017-05-21 17:57)
坎特當選英超最佳
日期:5月21日，英超官方宣布，切爾西中場恩戈洛-坎特當選聯賽最佳球員，這也是坎特本賽季拿到的第三個個人最佳。
此前，幫助切爾西重奪聯賽冠軍的坎特已經奪得了球員工會（PFA）、記者工會（FWA）兩項賽季最佳球員獎項，如今他又將官方獎項攬入囊中，實現最佳帽子戲法。
坎特去年夏天幫助萊斯特奪冠后，以3200萬英鎊加盟切爾西，本賽季聯賽出場34次，成為中場不可或缺的屏障，也使得孔蒂的343陣型大獲成功，最終提前兩輪奪冠。
（斯文已逝）
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