來自塔希提隊的15歲少年貝亞烏博伊斯是本屆蘇迪曼杯賽中年齡最小的運動員。當地時間5月12日，2017年蘇迪曼杯賽在黃金海岸展開了第一日比賽角逐。在Group3級別的小組賽第一場比賽中，塔希提隊對陣斯洛伐克隊。第二盤男單比賽，貝亞烏博伊斯終於迎來了自己上場的時間，他略顯拘謹地站在場上，開始了他的蘇杯首秀。值得一提的是，這是塔希提隊第一次參加蘇杯。

貝亞烏博伊斯的家鄉是塔希提島，這座島嶼是法屬波利尼西亞向風群島中最大的島嶼，位於南太平洋。這裏四季如春、物產豐富。

與貝亞烏博伊斯隔網而立的德拉特瓦身高比他高出一頭，德拉特瓦現男單世界排名第265位、男雙世界排名第128位、混雙世界排名第298位。從這些數據看來，德拉特瓦實在算不上一流選手。但與貝亞烏博伊斯相比，德拉特瓦的技術就顯得好了很多。15歲的貝亞烏博伊斯只能匆忙應對對手的來球，找不到自己的節奏。

第一局，貝亞烏博伊斯拿到了4分。第二局，他的表現比第一局好，拿到了9分。13分，貝亞烏博伊斯結束了自己的首秀。之後，他來到了混合採訪區，接受了新浪體育的採訪。接受完採訪，貝亞烏博伊斯來到運動員看台處，坐在了地上。他並不能休息太久，第四盤比賽，他還要打男雙比賽。

「你是男單打得好，還是男雙打得好？」貝亞烏博伊斯思忖頃刻后說道：「我男單打得更好一點吧！」男單世界排名榜單中並沒有他的名字，資料顯示，他最高世界排名是575位，是2016年5月5日的那一期世界排名。

於2002年10月4日出生的貝亞烏博伊斯，戴著眼鏡，擅長法語的他，只會一點點英語。一些簡單的問題，他還可以回答。但問到他在場上是否感到緊張時，他不理解nervous的意思，到後來只能尋求翻譯幫助。「我在場上是有點緊張，因為這是我第一次參加蘇迪曼杯賽。當我知道自己能參加這項賽事時，我真的十分興奮，我簡直不敢相信。」

貝亞烏博伊斯現在在念中學，「我打羽毛球已經有6年的時間了。羽毛球是我最喜歡的運動項目。」誰是他最欣賞的羽毛球運動員呢？「我的偶像李宗偉，他是羽毛球界的傳奇。我哥哥很欣賞李宗偉，我也很欣賞李宗偉。」

（董正翔 發自黃金海岸）