劉詩穎:破亞洲紀錄屬超常發揮 目標?先保持淡定北京新浪網 (2017-05-21 17:59)
劉詩穎接受採訪
日期:5月21日消息，2017年國際田聯挑戰賽日本川崎站的比賽，中國田徑隊再次有重大突破，劉詩穎以66米47的成績創造女子標槍新的亞洲紀錄，原紀錄是呂會會在2015年北京世錦賽上創下的66米13。
劉詩穎在今年狀態一直保持在很高水準，她在三月份的全國田徑大獎賽成都站上就有過65米47的表現。而今天她的發揮更是讓人震撼，第一擲63米75就可以奪冠，而第三擲，劉詩穎更是把標槍擲到66米47！將亞洲紀錄提高了34厘米，該成績位列今年世界第二位。
賽后劉詩穎接受採訪時說：「首先感謝這個場地，我特別特別幸運，本來今天狀態只是還可以，以為就是個正常發揮，沒想到超常發揮了。這場比賽我有成長，也感謝現場觀眾，點燃了我的激情。其實比賽中也沒有想那麼多，只是想把自己的技術發揮出來，看看能發揮到什麼水平。儘管發揮不是特別特別理想，但我已經很滿意了。」
至於接下來的世錦賽，以及今後的目標，劉詩穎顯得很低調。
「肯定是想往更高的水平發展，技術成型以後，自然都會有。但現在技術還不是很穩定，先磨鍊技術，以後才可能會有更高的發展。以後的目標？保持淡定。去年奧運會之前也是出了自己的最好成績，但後面的比賽訓練都一塌糊塗，所以總結了去年的不足，希望不要再犯同樣的錯誤。」
（新體）
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