日期:5月21日，距離NBA選秀大會的日子越來越近了，著名籃球評論員朱彥碩在微博上直接點名鄒雨宸，認為他報名參加選秀，卻不去美國測試和訓練，也許這次報名參選就只是經紀團隊的套路。

2017年NBA選秀大會將在日期:6月23日舉行，八一隊的鄒雨宸報名參選，並且他的名字也已經出現在了提前申報的參選名單中。不過隨著選秀日子的臨近，鄒雨宸卻沒有美國訓練的計劃，而著名籃球評論員朱彥碩也在微博上表示，鄒雨宸的報名參選也許只是經紀團隊的套路。

朱彥碩在微博上寫到：「不是我不想鼓勵中國的年輕球員走出去。鄒雨宸，人報名了NBA選秀會，請問他去美國測試或者訓練了嗎？當年姚明、易建聯也不是坐在家裡等人家來選他們的。也許這是經紀團隊自己的套路，但沒有拼搏，就沒有鼓勵。這跟裸考是一樣的，平時不讀書，就去考高考，憑啥要祝福你？」

去年被選中的周琦在CBA賽季結束后已經去了美國進行訓練，而遼寧隊郭艾倫也選擇在這個夏天去美國進行一個月的特訓。而剛剛入選了國家隊的鄒雨宸則是按時去了國家集訓隊報到和訓練。

（嘀嗒）