日期:5月21日消息，2017年新浪3x3籃球黃金聯賽武漢站決賽日，「誰是單挑王」環節，CL戰隊成員閆帥3-1擊敗武漢街球王周銳奪冠。

武漢街球王周銳身體條件不算特別出色，但是基本功紮實，球感異常出色，算是地板流高手，但是閆帥的身體優勢太明顯了，比賽中閆帥基本沒有運用太多街球的花哨動作，就是扛著周銳「生吃」，然後在籃下利用轉身投射等動作完成得分。

在單挑比賽中，沒有隊友掩護、策應，如果身體不如對手，速度優勢也不明顯，肯定是非常吃虧。周銳好幾次利用嫻熟的運球技術幾乎甩開閆帥半個身位，但是閆帥的身高有優勢，再張開雙臂，可以輕鬆鎖死周銳的投籃角度。

規則：3分鐘，進球多者勝，限時進攻時間24秒，有犯規、超過4次犯規罰籃，無遠投、無籃板等規則。

（勿忘初衷）