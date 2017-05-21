一年前的夏天，當時還在江蘇蘇寧隊的任航開始陷入了「續約與轉會的風波」，此後便開始了大半個賽季無球可踢的日子。當又一年的夏天之時，轉會河北華夏幸福隊的任航在中超前10輪的比賽中場場首發，成為球隊絕對主力。這個憨厚樸實的小夥子也終於走出了轉會風波帶來的陰影。沒有人知道，在那段痛苦的日子里，並不善於表達、並不善於傾訴的任航是如何渡過那段煎熬的日子。並不是所有人都能像任航那樣挺過來又成為一條好漢，但任航做到了。所以，當2017年的夏天到來之時，任航也收穫了自己在新賽季、新東家的第一粒進球，這更像是老天對任航的一份獎勵。

「昨天進球了是不是可以鬆口氣了，因為前面嘟嘟（張呈棟）的進球讓你著急了吧。」5月22日，在華夏幸福俱樂部的媒體採訪日，新浪體育向任航提出這樣的問題，也與這位華夏後防大將展開了一番輕鬆的交流。

因為與嘟嘟是非常好的朋友，所以這個問題也一下讓原本不太愛說話的任航立刻打開了話匣子：「是啊。我們都覺得嘟嘟要進球是挺不容易的，所以『連』他都進球了，我們很多人都有壓力了。幸好昨天我進球了，我現在沒有壓力了。現在肯定有比我壓力大的，比如四哥（趙明劍）就有點著急了，現在他最想進球了。當然這是開玩笑了，我們作為防守球員，本職工作還是先做好防守職責，然後再儘可能參與、支持進攻。

當然，談到自己的那個進球時，任航笑著說到：當時就預感拉維奇會把球傳到這個區域，他的腳法也是非常好的，所以就那麼做了。那個球傳的太好了，他現在就是我們球隊的大腿、大哥、大boss。

目前在華夏幸福隊中，總共有12名球員進球，也顯示了進攻點的多樣化，其中像高准翼、任航這些中後衛也都進了球，對此任航也說到這是主教練佩萊格里尼的一些安排，比如訓練定位球進攻的時候，每次都會給自己一些安排，讓我在球隊罰定位球時去參與進攻。

其實，佩萊格里尼不僅要求更多的人參與進攻，對於防守更是要求得非常嚴格，在佩帥的戰術體系中，每一個都必須參與防守，哪怕是球隊的最大牌拉維奇。對此任航就說到：我們隊現在不僅僅是後衛要防守，每個人都要參與防守。你看拉維奇，與遼足的比賽，對方上半場最後時刻的反擊，他都跑到禁區內鏟球防守了。包括門將在內，我們所有人都是一個整體，要相互協防。個人如果犯了錯誤，大家一起要去彌補。

談到自己的搭檔金周榮或高准翼，任航表示：「不同的搭檔是出於不同的戰術考慮，教練會根據不同的球隊，使用不同打得搭配。如果是對方攻擊力稍弱，我們可能就把外援放到前場。」

球隊前10輪比賽拿到19分的成績，是滿意還是感到有一些小遺憾時，任航說到：多少有一點遺憾，一些客場本來能夠贏下來的，但因為一些小失誤，球隊沒能拿到3分，如果處理好了，我們成績會更好，也能多拿點積分。

對於今年的聯賽形勢，任航說到：今年的聯賽很激烈，尤其3-6名球隊之間的積分差距很小，我們之間的競爭都會很激烈。球隊從剛開始到現在都是越來越好，每個人之間的配合，包括整體都更好了。諸如凝聚力、戰鬥力和在逆境時的表現，都比之前好了很多。我覺得因為我們的默契度提高了，所以戰鬥力自然就提高了。

來到河北華夏幸福后，感覺和之前有什麼不同？對此任航直言：覺得俱樂部更加職業了，球隊氛圍也更好了。至於賽場內的東西，之前踢邊路多，現在來這裏踢中路更多。現在在這個位置可能責任更大一些，因為不能失誤，不然就會丟球。

那麼，目前中超哪個球員覺得特別難對付呢，談到這個問題，任航開玩笑答到：還好吧，對手的個人進攻對我們的防守，還沒有形成太大大的威脅，感覺還好一些。

看到任航在聊天時的笑容，能夠感受到他已經走出了去年的轉會陰影，對此這位小夥子也承認，從去年9月來到河北華夏幸福到現在，剛來感覺壓力很大，不能一下子就卸下來。只能慢慢來，然後一步步調整自己。通過冬訓，慢慢找回狀態，然後提高自己的信心。對於自己來說，加盟華夏幸福，也是職業生涯一個大的轉變，自己覺得當時做出了正確的選擇。

年初在西班牙冬訓，任航說憋了一股勁要證明自己實力，談到自己是否已經完成了這個心愿時，任航坦言：感覺現在恢復到了差不多了比較好的狀態，但自己不會刻意想怎樣，就是希望球隊更好吧，能幫助球隊取得更好成績。

再過兩輪，華夏幸福就將在主場迎戰蘇寧，對於那場比賽會有什麼想法？任航非常簡單地說到：沒有，作為職業球員吧，就是要在球場上好好表現自己。我們今年的目標就是贏得亞冠資格，所以一定要打好每一場比賽，我個人對此很有信心的，我們球隊也很有信心。

27歲的年紀，讓任航在球隊成為中堅力量，當被問及自己覺得在場內外應該擔負起怎樣的責任時，任航直言：我們對年輕球員會多多幫助，他們可能一些經驗欠缺，我會以自身的經驗幫助他們，讓他們更快成長。像我們這樣的球員，應該要做到去把大家擰成一股繩，這樣我們球隊才能更有戰鬥力。

一方面要幫助年輕球員、一方面也要按照自己偶像的風格去踢球，誰是任航的偶像或是學習目標，這個人如今還真離任航不太遠，這就是前義大利國家隊隊長卡納瓦羅，如今卡納瓦羅是天津權健隊的主教練。

任航從小就是打中後衛出身，後來臨時改得邊後衛，但其中還是更喜歡中後衛。所以任航一直很喜歡卡納瓦羅的防守風格，更喜歡卡納瓦羅在場上的氣質，這兩點也是自己未來努力的一個方向、目標。

23號球衣，是任航的「專屬」號碼，如今已經連續身披23號的第7個賽季了，談到為何選擇23號？任航直言：因為我的生日就是23號，所以選擇這個號碼。另外我喜歡看籃球，包括喬丹和詹姆斯都是這個號碼，所以我也想要了這個號碼。不過，我現在看NBA的時間也少了，因為都是上午訓練，所以時間對不上。

談到平時在秦皇島的生活，任航說到：基本在家喝喝茶，玩玩遊戲。偶爾出去吃吃飯，看看電影。秦皇島比較安靜，能讓自己靜下來，不過也不會覺得寂寞。我比較喜歡玩遊戲，我只要有手機就行。（大笑）

平日里，任航會與好朋友嘟嘟（張呈棟）、四哥（趙明劍）、皮皮（尹鴻博）喜歡玩狼人殺。當被問及趙明劍有沒有帶他開直播時，任航笑著說：四哥現在已經不開直播了。

談起這幾個隊友的特點，任航也是一一道來：嘟嘟（張呈棟）特別愛聊天，我估計是在西班牙待久了，沒人和他說話吧。現在哪兒有他，哪兒都能聊起來。趙四（趙明劍）是比較搞笑的一個人，大大咧咧的，也是挺好的人。皮皮（尹鴻博）是和你不熟悉的話，話很少，但和你熟悉了，也是特別能聊閑。他看著老實，其實特能說。

對於自己的主教練，任航則非常嚴肅地說到：佩帥平時也開開玩笑，為人也很和藹。他的話說出來能特別讓人信服，我們也特別願意去做，我覺得他是特別偉大的教練。（袁野）