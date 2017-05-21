（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）1977年的時候，沒有人看過誰會穿銅片比基尼躺在床上，沒有人拿掃把當光劍揮舞還自行發出「嗡嗡」音效，也沒有人對陌生人高喊「願原力與你同在」。



但一切都因當年1個33歲、名叫喬治盧卡斯（George Walton Lucas Jr.）的加州電影製片改變。當時他正準備推出個人第3部長片，1部天馬行空、有點陳腐的銀河系正邪相鬥的冒險故事，主人翁是個農村男孩，自幼與父親關係不佳。



但40年功夫，「星際大戰」（Star Wars）已成為影史上最賺錢、最具影響力的電影：萬聖節隨處可見莉亞公主（Princess Leia）標準包包頭，多個國家也讓絕地（Jedi）成為正式宗教。



獨立製片、成本僅1100萬美元，看似粗糙的「星際大戰」，1977年5月25日星期三在32廳上映，首週末進帳160萬美元。



但在口耳相傳之下，這部由馬克漢米爾（Mark Hamill）、嘉莉費雪（Carrie Fisher）和哈里遜福特（Harrison Ford）這3位當時還稱不上大牌的演員所演出的電影越演越旺，排隊買票進場的人潮爆炸性成長。



「星際大戰」首輪院線收在驚人的2.213億美元，二十世紀福斯（20th Century Fox）買進再發行後，美加票房翻倍。



歷史學者丁克（Levi Tinker）告訴法新社，首映選在好萊塢中國戲院，而有整整1年多的時間，中國戲院天天放映5場，場場銷售一空，人來人往之下，鋪在大廳的手織地毯都被磨平。



BoxOffice.com首席分析師羅賓斯（Shawn Robbins）表示：「我已經沒有誇張形容詞來形容『星際大戰』的威力，不過這是因為它就是終極標記。」



「40年來不斷翻新紀錄、不斷挑戰流派的娛樂大作，橫跨電影、電視、電動遊戲、玩具、書籍和這個品牌接觸過的其他所有東西，就足以說明一切。」1060521