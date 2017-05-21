老炮兒表現亮眼 吳亦凡好萊塢邀約不斷中央社 (2017-05-21 17:10)
描寫北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊的電影「老炮兒」，演員吳亦凡（右）在片中飾演飛車黨頭頭表現亮眼，不僅被導演周星馳相中演出「西遊伏妖篇」的唐僧，好萊塢大片邀約也不斷。（甲上娛樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年5月21日
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