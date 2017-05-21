（中央社記者陳葦庭台北21日電）台灣婚宴市場競爭激烈，台北君悅酒店預估，今年婚宴業績可望成長15%，一站式服務最受新人喜愛；台北圓山大飯店也打破傳統，西式戶外婚禮也浪漫。



結婚是人生重要大事，挑婚紗、喜餅、選飯店都得花時間，台北君悅酒店分析，婚宴市場較不受景氣影響，第1季業績成長7%，預估今年可成長15%，其中一站式婚宴最受現代人歡迎，從婚紗、喜餅、喜宴到會場布置都能一次搞定。



台北君悅酒店今天舉辦婚宴展，今年以星光奇緣為主題，和巧偶花藝合作，以10萬株石斛蘭打造夢幻的婚禮會場，呈現新人在茫茫人海中遇到真愛的理念，藝人賈永婕創辦的C.H WEDDING經典婚紗秀也登場，吸引上百名準新人參加。



巧偶花藝創辦人林哲瑋表示，新人對自己的婚禮越來越有想法，有別於以往要求大紅色的喜氣布置，白色、藍色等簡約的花材，西式的佈置已經成為時下年輕人最愛的設計，花藝團隊也會在婚禮前先了解新人的愛情故事，量身打造布置。



台北圓山大飯店今年也積極搶攻婚宴市場，看準度假式婚禮盛行，圓山大飯店將會員聯誼會泳池畔打造成時下年輕人最愛的戶外婚宴會場，讓新人不用出國，就可以享受海島婚禮的優閒浪漫。1060521