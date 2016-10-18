▲賀一航出席黃義雄追思會。（圖／記者陳明安攝，2016.10.18）

曾和豬哥亮傳不和的賀一航今（21）日和董至成、小亮哥一同現身靈堂致意，但他否認和豬哥亮有心結：「純屬媒體捕風捉影。」而對於近日有許多人上節目談論豬哥亮生前故事，他則表示：「故事或多或少不是很正確，上通告可以理解，但不要把事情講得太誇張 ！」

賀一航表示，和豬哥亮像師徒也像兄弟，在靈堂致意時他說：「大哥我來看你了，你一路好走。」談及兩人心結傳聞，他否認：「是媒體轉述錯誤，完全沒有的事。」至於為何隔這麼久才現身，他表示純粹是因為人在國外趕不回來，透露先前豬哥亮開刀後兩人還有聯絡，他傳心經給豬哥亮祈福，對方也有回覆感謝。

本身亦罹患大腸癌的賀一航透露自己有持續注意身體狀況，表示維持心情愉快很重要。董至成回憶過去和豬哥亮的相處，表示他對後生晚輩都會噓寒問暖，沒有前輩的架子，節目對打也不會嗆聲，讚他「藝德很高」，值得效法。