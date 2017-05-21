姊弟戀破鏡重圓 瑪麗亞凱莉攜嫩男上演餵食秀NOWnews今日新聞 (2017-05-21 16:27)
西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉 （Mariah Carey）之前才因為和前夫藕斷絲連，讓嫩男友布萊恩 （Bryan Tanaka）大吃飛醋，宣告分手破局。但近日兩人又被拍到一起出入比佛利山莊的餐廳，還一起上演愛的餵食秀，姊弟戀又復合了。
根據《每日郵報》報導，有知情人士透露，瑪麗亞凱莉近日約了布萊恩一起共進晚餐，沒想到這頓晚餐又吃出愛的火花，甚至還上演餵食秀、共飲一杯奶昔，最後更嘴對嘴親給大家看，兩人才於上個月分手如今又迅速復合。之前鬧分手，在於花蝴蝶與前夫尼克卡儂藕斷絲連，但尼克於受訪時則否認復合傳言，只表示兩人若一同出席活動都是為了孩子，更坦言以孩子為重心的友好關係是最好的。
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