▲瑪麗亞凱莉（左）與嫩男友共喝一杯奶昔，兩人再度燃起愛火。（圖／翻攝自IG，2017.05.21）

西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉 （Mariah Carey）之前才因為和前夫藕斷絲連，讓嫩男友布萊恩 （Bryan Tanaka）大吃飛醋，宣告分手破局。但近日兩人又被拍到一起出入比佛利山莊的餐廳，還一起上演愛的餵食秀，姊弟戀又復合了。

根據《每日郵報》報導，有知情人士透露，瑪麗亞凱莉近日約了布萊恩一起共進晚餐，沒想到這頓晚餐又吃出愛的火花，甚至還上演餵食秀、共飲一杯奶昔，最後更嘴對嘴親給大家看，兩人才於上個月分手如今又迅速復合。之前鬧分手，在於花蝴蝶與前夫尼克卡儂藕斷絲連，但尼克於受訪時則否認復合傳言，只表示兩人若一同出席活動都是為了孩子，更坦言以孩子為重心的友好關係是最好的。

▲瑪麗亞凱莉（左）與嫩男友共喝一杯奶昔，兩人再度燃起愛火。（圖／翻攝自IG，2017.05.21）