▲巨石強森放話參選2020年美國總統大選。（圖／翻攝自巨石強森推特，2017.05.21）

川普去年參選美國總統大爆冷門當選，引起全美「反川普」抗議潮，好萊塢影星們也紛紛表達不滿，甚至也有不少人放話參與政治抵制川普。摔角選手出身的巨石強森曾被問到會不會考慮四年後參選總統，他表示不排斥可能性，20日在節目《週六夜現場》（SNL）還與影帝湯姆漢克搞笑宣布合體參選2020年總統大選。

《週六夜現場》於美國當地時間20日播出42季最終完結篇，除了固定班底外，更請來不少巨星助陣，包括巨石強森、湯姆漢克、凱蒂佩芮、思嘉喬安森等大咖，擔任節目主持人的巨石強森更搞笑宣布他已決定下屆美國總統：「我想要一次說清楚，我將會參加，在今晚的一開始，我宣布決定競選下一屆美國總統。」此話一出，立刻引爆全場興奮尖叫鼓掌。

在節目中扮成川普惡搞的男星亞歷鮑德溫自薦當巨石強森副手，但其他主持人則推薦湯姆漢克，湯姆漢克也順勢開玩笑說：「我無法拒絕這個機會，事實就是美國真的需要我們，我曾演過2部飛機墜毀的電影，但人們仍期待在飛行途中見到我。」兩人還很認真討論如何就不同年齡層拉攏支持者，演過不少二戰電影的湯姆漢克決定主攻年長族群，而巨石強森則負責年輕人，他自信滿滿地表示：「過去我從未考慮過選總統，完全不認為自己有那個資格，但現在我卻擔心我太有資格了。」湯姆漢克亦附和：「看來我們真的得來選了！」