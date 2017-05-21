殺無赦25年 克林伊斯威特或再拍西部片中央社 (2017-05-21 16:24)
（中央社法國坎城20日綜合外電報導）好萊塢天王巨星克林伊斯威特（Clint Eastwood）今天在坎城影展發表25年前舊作「殺無赦」（Unforgiven）的修復版時，表示不排除再拍攝西部片。
路透社報導，86歲的演員兼導演克林伊斯威特表示：「我25年前讀（殺無赦）劇本時，以為這是我最後1部要拍的好西部片了。」
「但誰知道呢，搞不好以後會跑出什麼來。」
克林伊斯威特憑藉電視影集Rawhide，以及1960年代所謂的「義大利式西部片」闖出名號，現在這些西部片都被視為經典。
而「殺無赦」當年榮獲最佳影片等4座奧斯卡金像獎，又導又演的克林伊斯威特勇奪最佳導演獎。1060521
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