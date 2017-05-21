謝金燕紐約演唱 深情款款中央社 (2017-05-21 16:30)
電音女神謝金燕20日（當地時間）在紐約花蓮慈惠堂25週年晚會演唱，唱了「祝你幸運」、「送你一份愛的禮物」、「小幸運」等多首知名抒情歌曲。中央社記者黃兆平攝 106年5月21日
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