吳亦凡老炮兒表現亮眼 好萊塢邀約不斷中央社 (2017-05-21 15:57)
（中央社記者鄭景雯台北21日電）描寫北京幫派新舊世代交鋒和時代衝擊的電影「老炮兒」，吳亦凡在片中飾演飛車黨頭頭表現亮眼，不僅被周星馳相中演出「西遊伏妖篇」的唐僧角色，好萊塢大片的邀約不斷。
「老炮兒」探討「老炮兒」與「小爺兒」兩代人之間的觀念碰撞，韓團EXO出身的吳亦凡接到劇本，就覺得「老炮兒」仗義行俠敢擔當的情懷夠熱血，「江湖變幻，我特別喜歡男人與男人之間的那種衝突和關係」，吳亦凡喜歡他飾演的小飛角色，因為「在看起來壞壞的外表下，小飛其實有一顆善良的心。」
吳亦凡演出「老炮兒」一鳴驚人，表現亮眼，立刻被周星馳相中演出「西遊伏妖篇」的唐僧角色，也和導盧貝松、影星馮迪索合作，邁向好萊塢之路後勢可期。
吳亦凡和飾演老炮兒的馮小剛，在片中最後生出無限情義，在戲外兩人更是惺惺相惜，吳亦凡在片中白髮造型讓馮小剛特別誇讚前衛酷炫，甚至在後半段代表的由邪反正，吳亦凡也把頭髮染成黑色。
馮小剛也誇獎吳亦凡，雖然在國外待過，但私底下是很羞澀的人，甚至某些方面非常傳統。拍完戲，馮小剛甚至說「小鮮肉」稱號太不好，「以後，大家要稱呼他小爺兒」。
「老炮兒」6月2日在台上映。1060521
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