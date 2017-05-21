▲李奧納多（左）和陶比麥奎爾是多年好友，被拍到一起到夜店狂歡。（圖／翻攝自陶比麥奎爾臉書，2017.05.21）

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）上周傳與小17歲的嫩模女友妮娜分手，愛跑趴出名的他，還不到一周就被拍到現身夜店獵豔，還揪離婚不久的「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）同行，到洛杉磯某知名夜店狂歡。

英國《每日郵報》報導，李奧納多和陶比周三現身洛杉磯知名夜店「Avenue」，正要離去時被媒體跟拍，兩人看上去心情都還不錯。據消息人士透露，李奧納多和陶比本來就是好朋友，去年10月陶比與珠寶設計師老婆結束9年婚姻時，李奧納多便花很多時間陪他，帶他到夜店狂歡散心。