李奧納多才恢單就獵豔 揪蜘蛛人陶比夜店狂歡NOWnews今日新聞 (2017-05-21 15:35)
奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）上周傳與小17歲的嫩模女友妮娜分手，愛跑趴出名的他，還不到一周就被拍到現身夜店獵豔，還揪離婚不久的「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）同行，到洛杉磯某知名夜店狂歡。
英國《每日郵報》報導，李奧納多和陶比周三現身洛杉磯知名夜店「Avenue」，正要離去時被媒體跟拍，兩人看上去心情都還不錯。據消息人士透露，李奧納多和陶比本來就是好朋友，去年10月陶比與珠寶設計師老婆結束9年婚姻時，李奧納多便花很多時間陪他，帶他到夜店狂歡散心。
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