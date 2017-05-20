▲信《GentleMonster》巡迴演唱會台北場落幕後，舉辦慶功宴。（圖／華研提供，2017.05.21）

信20日《GentleMonster》巡迴演唱會台北場落幕後，舉辦慶功宴，信也自豪表示此次是女兒主動要求擔任演唱會嘉賓，為了演出練習了將近一個月的時間，被問到女兒是否真的帶男朋友來看演唱會，信激動地說：「沒有，她才16歲！」另外，先前為準備演唱會「禁慾」，信笑說終於可以解禁了！

▲信（左）表示女兒才16歲。（圖／特約記者吳政璋攝，2017.05.20）

信表示女兒現在就讀女校，平常父女兩人感情好常常聊天，被問到對女兒交男朋友的標準，信說心地善良最重要，不過希望女兒18歲再交男朋友，笑說：「當然是越晚越好，可以多玩多看這個世界。」除了女兒現身演唱會，女友Wei Wei也現身演唱會，被問到兩人婚事，信回答：「一起生活14、15年，差那一步感覺還好。」承諾登記結婚一定會跟大家講。

先前為準備演唱會，信公開表示「禁慾」包括戒菸戒酒，在慶功宴上信也開心表示可以開喝了，也被問到此次沒有入圍金曲獎的心情，信說難免有失落感，畢竟《大爺門》專輯花了很多心思，同時也替同公司的田馥甄抱不平，幽默表示：「下次我自己當評審委員！」

▲信表示在慶功宴上可以開喝了。（圖／華研提供，2017.05.21）

▲信《GentleMonster》巡迴演唱會台北場落幕。（圖／特約記者吳政璋攝，2017.05.20）

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