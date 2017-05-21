樂團主唱飯店自縊 粉絲打爆預約電話搶朝聖NOWnews今日新聞 (2017-05-21 15:53)
搖滾樂團「聲音花園」（Soundgarden）主唱克里斯康奈爾（Chris Cornell），17日被發現於底特律米高梅酒店上吊身亡，享年52歲。克里斯的家人表示他先前並無異狀，不知為何會突然走上絕路，瘋狂粉絲則紛紛打入飯店櫃檯，想要預定主唱自縊的房間，儼然成為另類朝聖地點。
根據《TMZ》報導，本月17日「聲音花園」主唱克里斯康奈爾在結束演唱會後於飯店自縊身亡，享年52歲。事隔多日後該房間已整理乾淨，卻有不少樂迷打到飯店詢問，想要入住偶像身亡的房間。米高梅飯店不堪其擾，決定該房間不再接受預訂，未來也可能永久封閉。相較於米高梅選擇封閉該房間，惠妮休斯頓2012年溺斃於比佛利希爾頓飯店，之後飯店只將擺設、家具全部撤換，仍舊對外開放。
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