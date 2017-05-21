？ 《仙劍奇俠傳》系列在玩家們心目中的地位已經無須多說，就是稱其為一座不可逾越的高山也不為過，今天我想要和大家分享的，是這座高山中一道不可或缺的風景線：歷代仙劍中的女角色。如果沒有溫柔可人的她們，相信整個遊戲就會像缺少了調味料一樣，淡然無味。好了，閑話就不多說了，來看看仙劍系列的女主角們。

趙靈兒

《仙劍奇俠傳》及其衍生作品中的第一女主角。 受天命眷顧，女媧族裔與人類共生之女。外表柔弱、內在堅毅的她，原本只是個與世隔絕、宛若中白蓮的脫俗少女。自幼跟隨姥姥隱居仙靈島修鍊，躲避仇人的追殺，直至遇到闖入仙靈島的李逍遙，便再也躲不過黑白兩苗族的衝突糾葛而身陷其中。難以告人的神秘身世，讓她逃不過命運的捉弄，註定在滾滾紅塵中歷盡千災萬劫。

林月如

《仙劍奇俠傳》女主角之一。南武林盟主林天南獨女，後為蜀山派掌門夫人。 天資靈秀，聰敏慧黠，情深義重。身為江南武林魁首林家堡之武門千金，與李逍遙不打不相識，並在此後的尋人旅途中相知相戀。在經歷過重重艱辛和生離死別後，遙月二人終於攜手而共結連理，與高堂嬌兒共享天倫。在《仙劍奇俠傳二》以及《仙劍online》中亦有出場，《仙劍奇俠傳五》中提及。

阿奴

單機遊戲《仙劍奇俠傳》的三號女主角 。登場於《仙劍奇俠傳》、《新仙劍奇俠傳》、《仙劍奇俠傳二》和《仙劍奇俠傳五》。 白苗族的少主兼巫女。小小年紀就擔任大祭司的職位，奉命出外尋找苗族聖女，初遇李逍遙便將他耍的團團亂轉，毫無招架之力。外表一派天真爛漫，嬌俏可愛，施用巫術毒蠱的手段卻叫人毛骨悚然。

李憶如

《仙劍奇俠傳》角色之一，登場於《仙劍奇俠傳》和《仙劍奇俠傳二》，在《仙劍奇俠傳五》中亦被提及，是《仙劍奇俠傳二》第三女主角。 女媧族後裔，趙靈兒與李逍遙之女，她天生擁有巨大靈力，已是當世無人能及。善良、古靈精怪，尤其喜好結交朋友，與蘇媚是好朋友，是她化解了蘇媚心中的仇恨。

沈欺霜

《仙劍奇俠傳二》第一女主角。乳名沈七七，峨嵋山仙霞派掌門清柔師太座下弟子，與四位師姊妹合稱「仙霞五奇」，排行第四，個性拘謹溫婉，對王小虎心懷愛意卻不敢開口表達。

蘇媚

《仙劍奇俠傳二》女主角之一。 蛇妖和狐精之女，其父母當年被李逍遙和林月如所殺，因此她一直想要報仇，可以說是為報仇而活著。愛上王小虎，認識李憶如之後，蘇媚學會了寬恕，最後甚至為了朋友和愛人犧牲自己，完成自我升華。

唐雪見

《仙劍奇俠傳》角色之一，是《仙劍奇俠傳三》第一女主角，亦在《仙劍奇俠傳三外傳？問情篇》以聲音出場。 性格活潑，外表強勢，內心柔弱善良。出身唐門，雖為大小姐，卻備受家族內部排擠欺凌。后離開唐家堡，與景天等人一同浪跡江湖並探尋自己的身世秘密。經歷各種事件后，與景天結為連理，並育有一子名為景小樓。

龍葵

《仙劍奇俠傳》及其衍生作品中的角色之一，登場於《仙劍奇俠傳三》、《仙劍奇俠傳三外傳？問情篇》、《仙劍奇俠傳四》和《仙劍奇俠傳六》。其中，龍葵是《仙劍奇俠傳三》的第二女主角。 古時的姜國公主，景天前世龍陽的妹妹。因國破家亡而跳入鑄劍爐，成為魔劍劍靈。龍葵擁有兩種性格形態：藍色龍葵溫柔嫻淑，紅色龍葵火辣張揚。

紫萱

《仙劍奇俠傳》角色之一，登場於《仙劍奇俠傳三》和《仙劍奇俠傳三外傳？問情篇》，是《仙劍奇俠傳三》第三女主角 。 女媧族後裔，飽受情愛煎熬三生三世之苦。在面對為了天下蒼生而犧牲生命的女媧族宿命時，她坦然接受，把自己用水靈珠修鍊的內丹渡給徐長卿使他成為上仙，最後獻出自己的生命封印鎖妖塔。

溫慧

《仙劍奇俠傳三外傳？問情篇》的第一女主角。爽朗大方，性情如同男子，極富正義感；內心卻是天真少女般剔透明凈。因為不願嫁去室韋而逃出家裡，后與南宮煌相遇，並隨其完成地脈任務。 溫慧最大的愛好是武刀弄劍。天生怪力，對細緻的工作感到不耐煩，喜歡以蠻力解決問題。 爽朗大方，性情如同男子，極富正義感。面對任何事情都充滿勇氣。 長武短文，字醜並且常常發音錯誤。

王蓬絮

《仙劍奇俠傳三外傳？問情篇》的第二女主角，原形是一隻嬌小可愛的五毒獸。擅長讀心術，可以看透人的心思。多次被南宮煌無意中救下，後跟隨其恢復地脈。

韓菱紗

《仙劍奇俠傳四》第一女主角。 背負著家族命運而四處奔走的少女，自稱是獨行千里的陵墓大盜。年紀不大，卻對辨識墓穴位置、破解奇詭機關、地脈風水之學頗有研究。

柳夢璃

《仙劍奇俠傳四》第二女主角。妖界嬋幽之女，因19年前妖界大戰而失散，被雲天青行俠救下後送至壽陽城縣家撫養。19年來是一位養在深閨的千金，堪稱「仙四」中最為美麗的女子。她的美，揉合在她的性格、氣質和高貴的身份中，有了別樣的莊重和典雅。

唐雨柔

《仙劍奇俠傳五》的第一女主角。 青荷鎮唐府大小姐，凈天教無天尊者唐風的女兒，蜀山七聖中草谷居士的嫡傳弟子。溫婉的江南閨秀，溫柔善良，氣質優雅；幼時曾遭意外，借女媧血玉之力得以續命二十年。

小蠻

《仙劍奇俠傳五》的第二女主角。 女媧族的直系後裔，李憶如之女，由「巫月神教」掌門海棠夫人（阿奴）撫養長大。雖然嬌蠻，但心地善良。為了尋回土靈珠和找到情蠱的製作方法而踏上中原；經歷種種事件逐漸成長的小蠻，最終擔負起女媧後人的責任，以水靈珠為媒運用補天之術幫助魔界祈水，修復夜叉族乃至整個魔界的大地水脈。

越祈

本名為「祈」，《仙劍奇俠傳六》第一女主角。 「何來異稟，化劍御空」。祈領悟力高，做事直接，行事沒什麼是非觀，有時提出的方法在別人看來會不近人情。在甦醒時，對自己的身份來歷一無所知，幸而身旁有越今朝，二人相依為命，闖蕩江湖。