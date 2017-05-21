5月18日，盛大遊戲宣布總部喬遷新辦公樓。受盛大遊戲邀請，筆者有幸前往新大樓進行探營。盛大遊戲新辦公樓位於上海市浦東新區海趣路58號海趣園，離筆者入住的酒店大概半個小時的路程。這座寫字樓從外表上看方方正正，樓層總高為16層，在幾千米外一眼就能看到，同附近的較矮的建築相比，給人一種「鶴立雞群」之感。

海趣園所在為張江高科最新興的產業地區中間區域，附近有百度、惠生、中國科學院等知名國內企業及機構。

新大樓的前台簡約卻不簡單，一條跑道從滑梯底部直接通往大樓的各個樓層，據工作人員介紹，這條跑道是盛大遊戲企業文化的體現。

一樓大廳的休息區，供外來人員及員工休息用。

順著滑梯走上去，可以看到盛大遊戲歷年來獲得的榮譽及獎杯，這些都是盛大遊戲企業實力的體現。

榮譽展示區旁邊是一些小型透明會議室和木屋風格的開放會議區，裝修風格給人一種清新自然感，旁邊的牆壁飄窗還有軟墊可供休息。

來一張木屋開放會議區的展示，感覺這裡是一個非常適合玩桌游的地方。

開放會議區的盡頭左轉有一個咖啡吧，盛大遊戲員工可以憑員工卡獲得7折優惠。

除了各種飲品，咖啡吧還提供披薩、沙拉及牛排套餐等食物，看上去性價比非常高。

順著跑道進入電梯後來到辦公區，雖然是剛剛裝修好的新大樓，卻沒有一點味道。工作人員表示，盛大遊戲為了保障員工有一個健康舒適的環境，所用的裝修材料和辦公器具均選用了無污染的高質材料，同時在裝修完畢後進行了空氣凈化處理，每個辦公桌上均放置了一盆綠植和活性炭，有效保證甲醛的去除。

不得不說，這樣乾淨整潔的辦公環境，讓筆者也是非常羡慕的。

辦公區的過道也覆蓋了多條紅色跑道，可以說盛大遊戲的企業文化真是滲透了這個大樓的每個角落。

大樓的每層都有茶水間，員工可以在這裏使用自動售賣機購買喜歡的飲料，同時還免費提供咖啡、奶茶及豆漿。

不同樓層的茶水間的裝修也不一樣，這個茶水間雖然小一些，但是旁邊的階梯式座位挺不錯。

參觀完辦公區后，筆者到了一層全是會議室的樓層。據工作人員介紹，這裡是盛大遊戲新辦公樓的會議中心，每個會議室都有不同的裝修風格，同時會議室的名字也都是以盛大旗下各個遊戲中的場景或地圖來命名。

與剛才較為普通的會議室不同，這個長桌會議室比較「高大上」，大概是為高層領導開會時使用吧。

這個圓桌會議室的室內光線非常好，筆者坐上去體驗了一下，感覺自己像個亞瑟王的圓桌騎士。

沿著跑道繼續走，筆者來到了會議中心教室，這裡是所有會議室中可容納人數最多的會議室。巨大的投影牆感覺用來播放電影也是不錯的選擇。

每層樓的電梯間的裝修都不一樣，16樓頂層的電梯間是歐式的裝修風格。頭頂由數個節能燈排列構成的「16」讓人印象深刻。

這一層主要作為員工休息及健身用。除了有較大面積的室內休息區外，還能看到室外的露天木製搖椅。

室外休息區的景色很好，到了夏天，在這裏搞一場天樓燒烤應該是非常不錯的。

過道的盡頭是健身房，裏面有不少跑步機和健身器材。健身房旁邊是瑜伽室，員工可在這裏由專業健身教練免費指導進行鍛煉。

到了這裏，也就接近本次探營的尾聲了，給各位呈上一張盛大遊戲新辦公樓的遠景。