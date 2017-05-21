《變形金剛5：最後的騎士》《神偷奶爸3》均內地過審 有望同步北美上映北京新浪網 (2017-05-21 14:50)
今日微博上多方消息源爆料，派拉蒙旗下的科幻動作片《變形金剛5：最後的騎士》在內地已經過審，就等定檔日期的消息到來了。此外，與變5一同過審的還有環球影業的《神偷奶爸3》。
此前曾有外媒報導稱中國內地將與北美同步在6月21日上映《變形金剛5》，雖然目前消息仍未確定，但結合現在電影已經過審的消息來看，本片確實很有希望趕上首映。
《變形金剛5：最後的騎士》由馬克·沃爾伯格、勞拉·哈德克、彼特·庫倫、伊莎貝拉·莫奈、傑洛·卡邁克爾、安東尼·霍普金斯等人領銜主演。電影有兩條線，一條是變形金剛的成長歷史，一條是人類的久遠歷史。變形金剛的成長歷史將從變形金剛如何誕生、如何由奴隸成為主宰、以及如何分化成敵對的派別展開劇情；而人類歷史則從亞瑟王時期、二戰歲月直到現代。
《神偷奶爸3》也被曝過審
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