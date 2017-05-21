《影子武士2》日前正式登陸Xbox One和PS4，而且上架立刻就打出了六折優惠。甚至還會免費附贈《影子武士》初代。

目前PS商店美服已上架《影子武士合集》僅售34.99美元，節省50%，整合了《影子武士》和《影子武士2》。優惠時間有限，美服的玩家需要抓緊機會。港服的情況不好說，國服應該不用多想。

另外微軟商店也上架了《影子武士2首發版》，售價35美元，同樣節省50%並整合兩部作品。

遊戲中玩家將扮演老王，為了阻止惡魔大軍佔領地球，不得不屠殺一切惡魔。《影子武士2》允許單人闖關，也支持在線合作闖關。遊戲中的關卡採用階段化隨機生成，保證遊戲體驗永不重複，各種槍械、刀劍、魔法的組合搭配也百變多樣。

《影子武士2》現已登陸PS4和Xbox One。

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