來源：澎湃新聞

1991年出生的小夥子微信上謊稱自己是女大學生，以發紅包就與被害人發生性關係為誘餌，從6名被害人處騙取9672.92元。近日，奉賢區檢察院以涉嫌詐騙罪將犯罪嫌疑人黃川批准逮捕。

奉賢檢察院向澎湃新聞(www.thepaper.cn)介紹，偶然的一次微信群搶紅包，讓黃川體會到微信頭像用美女的好處。群里不少男性主動加黃川好友與其聊天並多次發紅包，黃川也沒有拆穿，偽裝成美女的身份與他們聊天騙紅包。

嘗到甜頭的黃川所幸又專門申請了四個微信號，都使用美女的頭像專門來騙人。他打開微信「附近的人」功能，等待誘餌自己上鉤，韓曉就是其中一人。

韓曉主動加了黃川好友后，黃川就謊稱自己是上海師範大學的女學生，韓曉點開黃川的朋友圈，看到很多她在學校的自拍照，照片和頭像是同一個人，於是韓曉就不在懷疑黃川的身份。

隨後，倆人聊得很是投機，韓曉就想約黃川出來見面，誰料黃川直接說自己可以和韓曉發生性關係，但前提是韓曉需要給她發一個520元的紅包，並在微信共享了一個位置，讓韓曉來找她，出發前，韓曉在樓下為黃川買好了晚飯，誰知韓曉按照指引來到一個巷子后並沒有見到黃川的身影。韓曉微信聯繫黃川，黃川說給她發52元的紅包，就下來接韓曉，此後黃川就以各種理由開始讓韓曉發紅包或者轉賬給她，韓曉轉了800元的時候意識到自己很可能被騙了，為了不讓對方溜掉，就一直滿足黃川的各種要求，當又轉了2000元時，韓曉意識到黃川是不會露臉了，就報警了。

承辦此案的檢察官表示，黃川使用手機申請並經營不同微信號，使用網上下載的美女頭像，冒充女大學生，以發紅包給錢就可以與其發生性關係為由騙取被害人錢財，其行為已經涉嫌詐騙罪。