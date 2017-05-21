北京：共享單車應把押金存到指定賬戶 誰也不能動北京新浪網 (2017-05-21 14:58)
來源：財聯社
北京地方金融局提出，在京註冊的共享單車應把押金存管到指定銀行賬戶，誰也「不能動這筆錢」，防止變相非法集資。「小黃車OFO」註冊地位於北京。一位自行車行業協會內部人士稱，一旦押金被嚴格監管起來，共享單車行業將遭遇發展瓶頸和拐點，「原來每一輛車有8個人交押金，騎行頻率5次以上，一車多押比較普遍。若監管要求一車一押（即每輛車只能對應一份押金），很多共享單車企業將難以承擔成本壓力，行業就會洗牌。」
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