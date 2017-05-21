遠航9空姐病假 遠航取消2航班中央社 (2017-05-21 14:50)
遠航空姐請假，航班再度取消。遠航21日上午一架由松山飛往金門的FE065航班，因9名空服員請病假和生理假，導致航班取消，影響2航班，137名旅客。圖為遠航松山櫃台。中央社記者張新偉攝 106年5月21日
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