也不知道「鋼鐵俠」小羅比特·唐尼最近是怎麼了近期唐尼的推特上經常發一些搞笑有意思的東西可能是最近心情好吧。近日唐尼又在推特上發佈了一張《蜘蛛俠英雄歸來》的「劇照」仔細一看這劇照有些太接地氣了吧。

畫面中乾兒子蜘蛛俠彼得·帕克騎著小車車載著自己富可敵國的「爸爸」鋼鐵俠行駛在某個鄉間小路上爸爸坐在後座上小心翼翼地扶著小蜘蛛生怕瘦小的兒子帶著健碩的自己一不留神翻車小蜘蛛腳上的紅靴子看著比較矚目不知道他一腳踩下去能不能踩出火花來。

《蜘蛛俠英雄歸來》的時間線接續《美國隊長3》由才華橫溢的新銳導演喬·沃茨執導講述小蜘蛛在鋼鐵俠的幫助下與終極大反派禿鷲鬥智鬥勇的故事。當紅小鮮肉湯姆·赫蘭德成為最年輕蜘蛛俠萬人迷鋼鐵俠小羅伯特·唐尼此番化身蜘蛛俠的「人生導師」演繹兼具朋友情和父子情的溫情互動金球獎影帝、曾經飾演蝙蝠俠的邁克爾·基頓此番化身大反派禿鷲。影片將於7月7日在北美上映中國內地有望引進。