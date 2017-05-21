在《加勒比海盜5：死無對證》全球首映禮當天發生了一幕趣事，約翰尼·德普在上海迪士尼度假區寶藏灣被一群小海盜擄走了，這些「蓄謀已久」的小海盜們究竟為何要會一會頭號通緝海盜傑克船長？原來，小海盜們是想帶著德普一起搭上「加勒比海盜－沉落寶藏之戰」，一起探險尋寶。原本不羈的傑克船長和小海盜們在一起也流露出天真呆萌的一面。

傑克船長現身上海迪士尼：

《加勒比海盜》是全球具有影響力的電影系列之一，此前四部作品全球總票房超過37億美元。此番歷經六年雕琢，系列第五部將於5月26日登場。

捲土重來的《加勒比海盜5》故事將會圍繞傑克船長和想讓所有海盜在這個世界上消失的薩拉扎船長之間的較量展開，要想在終極一戰中獲勝，傑克船長唯一的希望就是找到傳說中海神波塞冬的三叉戟。哈維爾·巴登將飾演大反派，驚悚的幽靈鯊魚也預示著新的危險出現。

視頻畫面：