《龍珠：超》漫畫第24話漢化版已發佈。扎馬斯不斷壓制著悟空和貝吉塔，加之仙豆被毀，戰場支援越來越困難。而在界王神的點撥下，特蘭克斯終於領悟了某項技能。

悟空與貝吉塔的合體迅速解除，這讓原本將要敗北的扎馬斯繼續變得狂妄起來。他向兩位賽亞人發動迅猛的復讎，將對方打得毫無招架之力。扎馬斯甚至還開發出空間系大招，他利用類似於無限聯結蟲洞的方式對悟貝實施遠程打擊，讓局勢變得更加嚴峻。

眼看我方漸漸處於下風，特蘭克斯想要出手相助，卻被界王神阻止了。交談之際，特蘭克斯得知身為界王神的弟子可以使用一項特殊的「復活」技能，藉此恢復戰士的體力，而他恰恰符合條件。

將父親貝吉塔從戰場救下后，特蘭克斯準備對他使用回復術，卻被貝吉塔阻止了。考慮到特蘭克斯的體力只能夠維持恢復一人的效用，貝吉塔決定將這個權利轉移給悟空。他知道自己的實力比起卡卡羅特還有一定差距，為了戰鬥勝利，這位驕傲的賽亞人王子不惜放棄了戰鬥尊嚴，令人敬佩。

成功恢復悟空的體力之後，他重新回到了戰場，此時用來誘敵的貝吉塔已經被扎馬斯打得奄奄一息，失去了知覺。憤怒的悟空隨後變身超藍，並進一步發動力量，將釋放出來的氣壓縮回身體內，實現超藍的完全體形態進化。

超藍完全體模式的悟空終於能與合體扎馬斯正面抗衡了，不過單兵作戰畢竟還是存在著落差，兩人之間處於五五開的程度。而就在戰鬥過程中，悟空漸漸感到自己的身體出現異常，難道……

超藍完全體的缺點在這一刻徹底暴露——強行將氣封鎖將導致身體的負荷加大，長期戰鬥下甚至還會令身體徹底崩潰。反觀扎馬斯這邊，有著不死之身的他愈戰愈勇，和悟空狼狽的樣子形成鮮明對比。一邊是重壓之下的完全版超賽藍，一邊是距離合體解除還有一段時間的BOSS，先崩壞的究竟是哪一方呢……