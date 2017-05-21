誕生於俄羅斯的「死亡藍鯨」自殺遊戲如今正在通過互聯網在全球傳播，遊戲的組織者試圖通過50個特殊任務來激起玩家內心的陰暗面，從而一步步陷入絕望並最終選擇結束生命。

目前已經有不少青少年深受其害，並已經引起多國政府和教育機構的關注。

不過，一味地禁止也只是治標不治本，以其人之道還治其人之身的反向引導或許才是終結「死亡藍鯨」的最好辦法。

基於這種理念，巴西傳播和圖畫專家安娜·霍佩與拉斐爾·吉爾舍爾共同開發出一款名為「粉色鯨魚」的遊戲。

該遊戲同樣會向玩家提出50個挑戰項目，需要玩家一步步來完成，但每個項目的內容卻都和幫助他人或者加深親情有關。比如結交新的朋友、幫助有困難的人或者是唱一首溫暖的歌等等。

遊戲設計者表示，「粉色鯨魚」的每一個遊戲項目都諮詢過心理學家，遊戲的目的就是讓玩家通過完成挑戰來感受到正能量，放鬆心情，找回自我。？

目前，除了巴西13-17歲的青少年之外，已經有越來越多的世界玩家加入到「粉色鯨魚」遊戲當中。