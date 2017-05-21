來源：都市晚間

長沙市民易女士，昨天在外吃飯，買單時想通過手機進行支付，但奇怪的是，試了好幾次，都顯示餘額不足，這讓她覺得十分疑惑，自己的信用卡里，明明是有好幾萬的餘額可以使用，怎麼會沒錢呢？而當易女士仔查看了賬單后，心裏頓時騰起了一股怒火，原來啊，這幾萬元，都被十二歲的女兒萍萍偷偷花光了！

易女士發現，自己三萬多元的透支額度已經被全部用光，而這些錢竟然都是被女兒萍萍在一個名叫「全民K歌」的手機APP唱歌遊戲裡花掉了。

密密麻麻的扣款記錄顯示，易女士的兩張信用卡都是通過微信支付的方式進行了扣除，總計三萬六千多元，易女士實在想不通過，一個唱歌軟體，怎麼會花掉這麼多錢？

萍萍告訴記者，前天晚上，她先是充值了五十多元，購買了虛擬禮物打賞粉絲，沒想到，粉絲們一起鬨，萍萍就控制不住地往裡充錢送禮，不到三小時時間，就把三萬多元全部花光。

易女士的家庭條件並不好，全靠丈夫在外打零工掙錢，這三萬多元，幾乎就是全家一年的總共收入。

一夜之間，一家人一年的收入就這麼沒了，這事放在誰身上都不好受，事情發生后，易女士夫妻倆是既著急又心痛，女兒萍萍是嚇得不輕，完全沒有了平日里活潑開朗的樣子，不過，易女士覺得，開發這個唱歌軟體的騰訊公司脫不了干係。

易女士質疑，女兒在十八號晚上充值之後，遊戲公司並沒有通知易女士，而是直到第二天才發了一條餘額不足的信息給自己，這是導致自己損失巨大的一個原因。

事情發生后，易女士向騰訊公司進行了反映，但對方並沒有給出直接答覆，只是將萍萍的賬號進行了凍結，易女士覺得，遊戲公司必須承擔相應的責任。

易女士的訴求是否合理？她又該如何維權呢？記者隨即諮詢了律師。