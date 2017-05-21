中國工程師許家強承認竊取了IBM源代碼 或被判重罪北京新浪網 (2017-05-21 14:16)
來源：36氪
美國聯邦法院宣布，現年31歲的被告許家強（音譯）在紐約法院承認盜竊商業機密，法官將案件押后至10月13日判刑。許家強被控盜取IBM一個檔案系統軟體的源代碼，該系統可以讓電腦運行得更快。檢控官指，許家強在2010年開始為IBM在中國的分公司工作，獲授權可以接觸源代碼。駐曼哈頓的聯邦檢察官普里特·巴拉拉在聲明中說，「許家強被指控的這種竊取商業機密行為嚴重破壞了創新和正當競爭，依據聯邦法律是重罪。」
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