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台東最著名的地標三仙台「八拱橋」是迎元旦曙光的熱門景點，每年都會吸引大量遊客慕名而來。東部海岸國家風景區管理處宣布，從6月1日起至9月15日將進行為期3個半月的耐震補強改善工程，屆時八拱橋將封橋，到三仙台觀光的民眾將無法登橋入島。

台東三仙台「八拱橋」屬於人行步橋，長度近400公尺，8個造型優美拱橋串起了陸地與岬角海灣，是台東最具代表性的意象與地標。從1987年興建完成至今已滿30年，歷經颱風、地震、海水摧殘，橋撴鋼筋基座已有鏽蝕裸露情況，雖無立即性危險，東管仍決定進行耐震補強改善工程。

東管處表示，考量橋梁生命週期與使用安全，並提升三仙台遊憩區旅遊環境之服務水準，辦理八拱橋全面耐震檢修與補強維護。改善項目包括結構檢修、裂縫修補、橋面排水改善及粉刷塗裝，期提升觀光遊憩服務品質，以提供遊客更舒適安全之旅遊環境。

整修期間正值暑假旅遊旺季，許多旅遊業者認為此時封橋時機不對。對此，東管處表示，三仙台東北季風強勁，僅夏天氣候較穩定適合施工，為了橋樑長久的考量，僅能選在6月進場施作。基於遊客安全及施工順利，封橋是必要的作法，屆時到三仙台觀光的民眾不能上橋登島。