今天，動視公佈了一段《命運2（Destiny 2）》實機視頻，向玩家展示了PVP、戰役等諸多要素。其中，最值得關注的就是《命運2》的武器系統。

《命運2》官方實機演示：

《命運》包含主武器，副武器，重武器三個分類，《命運2》的分類則有所變化：分別為動能武器(Kinetic)、能量武器(Energy)和力量(Power)武器，三種武器的彈藥掉落顯示為白色、綠色和紫色。

動能武器與前作的主武器類似，可以是手槍、自動步槍、脈衝步槍等。能量武器則是一種復合類武器，由不包含能量的武器和基本電荷(elemental charge)組成。你可以在手槍和附加太陽能(solar)、電弧能(arc)的自動步槍間切換，從而實現更多玩法：比如通過自動步槍打破敵人的太陽能護盾，並快速切換到手槍來爆頭。

力量武器則是一擊致命的武器合集，包括散彈槍、融合步槍、狙擊步槍、火箭筒等等武器。玩家在任意給定時間里只能裝備一個力量武器。這些改變讓《命運2》的多人遊戲更加具觀賞性。

《命運2》的Countdown模式(4V4)，借鑒了《Halo》和《CS》等遊戲，擁有快速的戰鬥節奏，並允許玩家復活倒下的戰友。在戰役模式中，玩家可以了解《命運2》故事劇情，並探索《命運2》世界。

《命運2》將登陸PS4、Xbox One和PC平台，其中PS4和Xbox One版將於9月8日發售，而PC版發售時間則要晚於主機版。

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