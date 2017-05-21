5月18日舉行的2016年度「中國原創遊戲精品出版工程」發佈會上，盛大遊戲旗下《傳奇世界手游》成功入選。在掀起熱議的同時，「常青樹」原創IP——傳奇世界的影響力也不斷擴散，使粉絲文化圈進一步壯大。從傳奇世界IP身上我們也可以一探盛大遊戲的IP運營生態：通過端游時期多年運營積累起龐大、黏著度高的粉絲群，再到手游對粉絲圈的延伸和拓展，乃至向整個泛娛樂升級，真正形成以遊戲為始端的IP化的布局。

從端游到手游 壯大傳世玩家蓄水池

遊戲一直被成為「第九藝術」，得益於產品形態及內容的持續進化，已經成為了當前最受歡迎的休閑娛樂方式之一。據《2016年中國遊戲產業報告》數據顯示，去年中國遊戲市場實際銷售收入達到1655.7億元，總產值已經達到同期電影票房的3倍多。隨著行業影響力提升，也催生了一些以遊戲為核心的文化圈，傳世粉絲圈就是典型代表之一。

傳奇世界端游

2003年7月，盛大自主研發的《傳奇世界》正式上線，運營兩個月同時在線就突破了30萬。在遊戲中， PK爆裝、群體攻沙以及兄弟情義等，均帶來極致暢爽的遊戲體驗，讓玩家能沉浸其中。隨著盛大遊戲傳世工作室十余年的研運沉澱，傳奇世界玩家蓄水池不斷壯大。

傳世世界手游

手游時代，在盛大遊戲與騰訊兩大行業巨頭的力推下，傳世手游自上線起就呈人氣、口碑雙贏之勢，不僅穩居各大暢銷榜前列，更是連續三個月都進入了騰訊遊戲綜合排行榜TOP 10，後續表現被持續看好。除了端游時期積累的大量80后玩家，品牌更加年輕化的傳世手游，也吸引了眾多90后甚至00后的粉絲，傳世粉絲圈更加壯大。？

全產業鏈開發 創造傳世IP延伸價值

事實上，傳奇世界粉絲文化圈的拓展方向，在手游的營銷上得到了極佳體現。傳世手游公測當日，代言人柳岩與「人皇」SKY等四位橫跨娛樂、遊戲、電競、主播領域的全明星陣容，帶領玩家上演傳奇類遊戲首場大規模騎戰攻沙直播。此外，與《傳奇世界手游》達成跨界合作的頂級男性雜誌品牌，也在當天發佈了柳岩演繹的傳世穿越大片。這兩個最懂男人的品牌，以柳岩為紐帶將傳世手游的影響力進一步擴散，傳世粉絲圈也向著更廣泛的受眾群體擴散。

柳岩領銜傳世手游騎戰攻沙直播秀

柳岩《男人裝》傳世戰神大片

盛大遊戲副總裁任霆在接受採訪時表示：「我們對《傳奇世界手游》的定義是端游經典IP壓軸級別的作品。我一直希望把《傳奇世界》做成遊戲界的百年老店，用這個IP的任何一個產品都要給傳奇世界加分。」