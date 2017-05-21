《迸發》公佈最新評分宣傳片 科幻黑魂獲眾多媒體好評北京新浪網 (2017-05-21 13:35)
Focus Home工作室今天公佈了一段新視頻，展示了他們的最新動作遊戲《迸發（The Surge）》的遊戲畫面和首批媒體好評。
《迸發》評分宣傳片：
《迸發》是一款類似《黑暗之魂》的動作遊戲，玩家必須對抗敵人，收集碎片，升級角色，挑戰boss，盡量活久一點。而《迸發》和《黑暗之魂》最大的區別在於，它設定在科幻背景下。
《黑暗之魂》的模仿作品已經有很多了，不過改換成科幻背景還是比較有新意的。本次的視頻也展示了許多媒體對該作的創新努力的讚賞。
《迸發》現已登陸PS4，Xbox One和PC。
視頻截圖：
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