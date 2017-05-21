來源：威鋒網

在很多機友眼中，Android問題多而iPhone 問題少，日常使用最穩定的是 iPhone，不過事實可能相反。近日，Blancco Technology Group 發佈了一份關於移動設備性能與健康狀況的調查報告。根據報告了解，2017年第一季度，Android 智能手機的故障率比蘋果 iPhone 更低。

從報告來看，受調查的 Android 智能手機故障率僅為50%，相比之下 iPhone 則高達 68%。如果是在 2016 年的同一時間點，iPhone 的數字只是 47%，而 Android 智能手機則高達 62%。Blancco 表示，今年結果反了過來，主要是因為 iPhone 出現了一些可能無法被解決的性能問題。

需要注意的是，這份數據不代表整個行業，因為 Blancco 解釋稱，他們的調查雖然橫跨了北美、歐洲和亞洲地區的 Android 和 iOS 移動設備，包含 2017 年第一季度出貨的數億百萬計的移動設備，但這是基於移動運營商和設備製造商進行診斷測試的結果，沒有提供診斷測試的設備自然不算。

通過報告繼續了解，iPhone 故障率高的原因在於應用程序崩潰情況比 Android 手機高出近三倍。第一季度 iOS 應用程序崩潰的故障率高達 28%，而 Android 智能手機僅為 10%。另外，很多 iPhone 用戶碰到其他問題，例如 3% 設備有 GPS 問題，0.5% 用戶有過熱的問題。而 Android 手機則集中於信號（6%）和攝像頭故障（3%）。

在報告中，Blancco 表示 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 是蘋果 iPhone 故障率最高的兩款機型，第四季度的時候兩者故障率都只有 3% 佔比，但今年第一季度分別提升到了 10% 和 11%。至於 Android 陣營，三星 Galaxy S7 故障率最高，佔比 9%。之後是 8% 的 Galaxy S7 Edge 和 5% 的 Galaxy S5。

可以看出，這些故障率較高的 iPhone 和 Android 智能手機，全都是行業內銷量最高的機型，所以出貨量大購買的用戶多，故障率高是顯而易見的事情。