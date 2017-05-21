德國媒體GameStar曝光了一些關於《騎馬與砍殺2：領主》的一些新情報，其中包括遊戲的地圖和場景細節信息，以及玩法上的描述。此外，GameStar還發佈了數張本作的新實機截圖。

根據新情報，《騎砍2》將帶來史詩般的戰鬥場面，至少有500名角色在戰場上戰鬥，目前遊戲的預覽版提供250 VS 250規模的戰鬥。而在遊戲正式發佈時，戰場規模甚至可能達到1000名角色同場競技。

《騎砍2》遊戲的地圖規模將超過《騎砍：戰團》的四倍之多，地圖也會提供動態季節的顯示。地圖上遍布著熱鬧的村莊，以及頗具規模的城鎮，裏面有「黑社會」，商人，農民等NPC派系，每個派系都有相應的任務提供給玩家，這些人物則會影響玩家與NPC之間的關係。

《騎砍2》所提供的沙盒玩法，讓玩家能在遊戲中扮演角色，從軍隊中的雇傭兵，到戰無不勝的角鬥士，商人，騎士。甚至玩家還能「建立」自己的城堡，軍隊和貿易組織，做一些違法犯罪的交易等等。

要說《騎砍2》不吸引人，那絕對是騙人的，可以說從目前的信息來看，本作渾身上下都透露出佳作的潛質，可能現在唯一的「缺陷」就是它的發售日依然遙遙無期吧。不過更長時間的製作，也或許意味著更好的品質，讓我們拭目以待吧。遊戲預計將在2017年發售，登陸 PC/PS4/Xbox One 平台。