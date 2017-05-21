（中央社記者吳欣紜台北21日電）遠航今天上午一架由松山飛往金門的FE065航班，因9名空服員請病假和生理假導致航班取消。桃園市空服員職業工會批評，9名空服員請假，遠航就調不出人力，公司管理制度有問題。



今天上午8時30分，遠航FE065航班原定由松山飛往金門，但9名空服員依規定辦理病假及生理假，考量人力調度受到影響，遠航宣布取消航班，原訂上午10時10分由金門回返松山的FE066航班也一併取消，後續航班正常。



對此，桃園市空服員職業工會秘書林芸表示，遠航的9名空姐都是正常請假，但這只是比正常請假名額再多一點點，遠航卻因此就調不出人力，可見這間公司的管理制度有很大的問題。



林芸指出，遠航日前辭退空服員，後來協議在6月1日復職，並且要針對辭退17名空服員作出調查報告，但現在報告還沒出來，自己也調不出人力，如果是這樣，之前幹嘛辭退這麼多人。1060521