看準國際客 宜蘭威斯汀板橋凱薩接力開（2）中央社 (2017-05-21 12:30)
凱薩飯店集團也積極布局，2017下半年開始將在大台北地區接連開幕5家飯店，其中7月底將試營運的板橋凱薩大飯店具備5鐵共構優勢，全館400間客房，並加入EIHR世界頂級島嶼飯店連盟，是新北市唯一5星級國際觀光飯店。（板橋凱薩大飯店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年5月21日
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