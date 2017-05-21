凱薩飯店集團也積極布局，2017下半年開始將在大台北地區接連開幕5家飯店，其中7月底將試營運的板橋凱薩大飯店具備5鐵共構優勢，全館400間客房，並加入EIHR世界頂級島嶼飯店連盟，是新北市唯一5星級國際觀光飯店。（板橋凱薩大飯店提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年5月21日