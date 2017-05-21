末日地窖更強大 加防水牆保護作物種子中央社 (2017-05-21 12:12)
（中央社斯德哥爾摩20日綜合外電報導）挪威為預防作物因天災人禍流失而打造的種子儲存庫「末日地窖」，先前因氣溫飆升進水。管理單位今天表示，將在地窖內層加蓋防水牆，更妥善保護種子。
法新社與英國「獨立報」（The Independent）報導，這座斯瓦爾巴全球種子庫（Svalbard Global SeedVault）座落在挪威北極圈偏遠島嶼的山區，有「末日」地窖之稱，最多可儲存25億個種子，傲視同型地窖。
由於地窖溫度保持在攝氏零度以下，一包包儲存在架上的種子長時間保存後仍可使用。種子在厚實的岩石和永凍土隔絕之下，冰存數世紀都不會壞。
但2016年10月，溫度破紀錄的那年，因為永凍土融化，地窖內1個100公尺隧道的入口處，從入口向裡面進水至約15公尺深處。
雖然種子並未受損，在攝氏零下18度的地窖內保存完好，但挪威政府發言人告訴法新社，地窖管理人員現在將在地窖內部打造防水牆提供額外保護，也會從地窖內隔絕外部所有熱源。
「末日地窖」儲存來自全世界幾乎所有國家的88萬多個種子樣本，包括非洲和亞洲的玉米、稻米、小麥、長豆、高粱，以及歐洲和南美的茄子、萵苣、大麥和馬鈴薯。
全球現有多達1700個保存作物的基因銀行，保存許多暴露於天災和戰亂的作物，而挪威這座種子庫是於2008年啟用。20170521
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