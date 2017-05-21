（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果新一代Apple Watch傳出有重大變革。外媒報導，蘋果規劃採用可彎曲的玻璃材料，要讓Apple Watch的錶面和錶帶，都具備顯示螢幕功能。



國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果在新一代Apple Watch設計上可能有重大變革，蘋果計畫採用可彎曲的玻璃材料，設計一套可穿戴在手腕上能夠捲曲的顯示螢幕。



值得注意的是，報導指出，蘋果規劃這套可彎曲的顯示螢幕，不僅設計在新一代Apple Watch錶面，還可以延伸到錶帶上，這意味著未來Apple Watch的錶面和錶帶，都可以具備螢幕顯示功能。



為了落實上述設計，報導表示，蘋果可能會讓Apple Watch螢幕採用窄邊框設計。



蘋果似乎對於可彎曲的螢幕設計很有興趣。外媒日前報導，蘋果開發出可捲軸技術專利，能讓iPhone、iPad或是iPod捲起來，可將雙鏡頭和麥克風設計在內，在裝置的柄狀物內部，設計灰塵刷，在裝置打開時，灰塵刷可以直接清理可撓式螢幕，不讓捲起來的裝置內藏灰塵或碎片而讓捲縮進去的螢幕受損。



外媒先前報導，蘋果正研發可彎曲有機發光二極體（OLED）螢幕和具彈性的合金技術，要讓iPhone可以向外折疊，還能夠貼合衣著。



蘋果也積極開發新一代Apple Watch新功能。外媒日前報導，下一代蘋果手錶可能內建葡萄糖檢測（glucose monitor）功能，也可能推出智慧錶帶，讓錶帶增加相機或是電池功能。



蘋果也開發一套整合類似Apple Watch的新款裝置，整合可互換的系統、健康監控功能、以及無線充電、無線認證和交易功能等，這項裝置設計可戴在手腕上。1060521