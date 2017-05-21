為美好的世界獻上祝福 公布特典遊戲情報NOWnews今日新聞 (2017-05-21 11:51)
繼上次在BD藍光特典推出的小遊戲「復活的貝爾迪亞」後，即將在9月7日發售的《為美好的世界獻上祝福 -為強欲的遊戲獻上審判-》PS4/PSV遊戲，也會推出首發特典遊戲《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》囉，官方也在20日釋出最新遊玩影片！
▲官方釋出《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》最新介紹影片。（影片／取自Youtube）
《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》採用的是縱向卷軸射擊遊戲，在預告影片中可以看到可以切換主要角色如和真、惠惠、阿克婭、達克妮絲等主要角色。每隻角色也有自己的特性，例如和真雖然初期數值低，但是數值成長性卻是比其他人都還好；惠惠發出爆裂魔法後會短暫無法移動等等，重現了原作中的設定。
本次《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》是作為PS4/PSV遊戲《為美好的世界獻上祝福 -為強欲的遊戲獻上審判-》的亞馬遜首發特典登場，想要遊玩到此款遊戲的玩家可要趕快到亞馬遜上預訂，不然特典可是有數量限制的唷！
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
最強拍照手機HTC U11售價曝光 這價格你滿意嗎?【北京新浪網】
蘋果雖小，芯卻強大 iPhone SE使用測評【北京新浪網】
超大質量黑洞如何吞噬恆星？你將看到整個過程【北京新浪網】
不是屌絲逆襲，適合的才是最好的—iPhone SE體驗【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》