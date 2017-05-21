繼上次在BD藍光特典推出的小遊戲「復活的貝爾迪亞」後，即將在9月7日發售的《為美好的世界獻上祝福 -為強欲的遊戲獻上審判-》PS4/PSV遊戲，也會推出首發特典遊戲《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》囉，官方也在20日釋出最新遊玩影片！

▲官方釋出《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》最新介紹影片。（影片／取自Youtube）

《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》採用的是縱向卷軸射擊遊戲，在預告影片中可以看到可以切換主要角色如和真、惠惠、阿克婭、達克妮絲等主要角色。每隻角色也有自己的特性，例如和真雖然初期數值低，但是數值成長性卻是比其他人都還好；惠惠發出爆裂魔法後會短暫無法移動等等，重現了原作中的設定。

本次《為美好的世界獻上祝福 Attack of the Destroyer》是作為PS4/PSV遊戲《為美好的世界獻上祝福 -為強欲的遊戲獻上審判-》的亞馬遜首發特典登場，想要遊玩到此款遊戲的玩家可要趕快到亞馬遜上預訂，不然特典可是有數量限制的唷！